Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать с декабря 2020 года

«Арктика» является самым мощным ледоколом в мире. Он может пробивать лёд толщиной до трех метров. Его предназначение — сопровождение судов в арктических условиях. Его двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания и в Северном Ледовитом океане, и в устьях полярных рек. Ожидается, что в ближайшие годы в строй войдут ещё два атомных ледокола проекта 22220.