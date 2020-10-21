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Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать с декабря 2020 года

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Атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введён в эксплуатацию с декабря 2020 г., следует из постановления, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.

«Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 г.», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 г. на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт.

«Арктика» является самым мощным ледоколом в мире. Он может пробивать лёд толщиной до трех метров. Его предназначение — сопровождение судов в арктических условиях. Его двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания и в Северном Ледовитом океане, и в устьях полярных рек. Ожидается, что в ближайшие годы в строй войдут ещё два атомных ледокола проекта 22220.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных