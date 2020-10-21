Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать с декабря 2020 года
Атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введён в эксплуатацию с декабря 2020 г., следует из постановления, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.
«Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 г.», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 г. на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт.
«Арктика» является самым мощным ледоколом в мире. Он может пробивать лёд толщиной до трех метров. Его предназначение — сопровождение судов в арктических условиях. Его двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания и в Северном Ледовитом океане, и в устьях полярных рек. Ожидается, что в ближайшие годы в строй войдут ещё два атомных ледокола проекта 22220.