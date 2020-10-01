Самый большой не-атомный ледокол в мире пополнит флот Росморпорта в начале ноября

Ледокол «Виктор Черномырдин» будет введен в эксплуатацию в начале ноября. 30 сентября был подписан акт приема-передачи судна между Балтийским заводом, который строил ледокол, и его заказчиком – «Росморпортом», сообщил «Ведомостям» источник и подтвердил представитель заказчика.