Самый большой не-атомный ледокол в мире пополнит флот Росморпорта в начале ноября

Самый большой не-атомный ледокол в мире пополнит флот Росморпорта в начале ноябряЛедокол «Виктор Черномырдин» строили с 2012 г.
Ледокол «Виктор Черномырдин» будет введен в эксплуатацию в начале ноября. 30 сентября был подписан акт приема-передачи судна между Балтийским заводом, который строил ледокол, и его заказчиком – «Росморпортом», сообщил «Ведомостям» источник и подтвердил представитель заказчика.
«Далее предстоят мероприятия по завершению госконтракта и подготовке ледокола к зимней навигации. Он будет обеспечивать бесперебойную проводку судов в Финском заливе», – уточнил представитель «Росморпорта».
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области