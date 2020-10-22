Нарышкин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает сообщает близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час», – говорится в сообщении. О встрече Нарышкина и Лукашенко также сообщила «БелТА».
После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Нарышкин заявил, что Вашингтон «взял под плотную опеку» Тихановскую и других белорусских оппозиционеров.
Позже глава СВР сообщил, что служба получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов. Подготовку к провокации, в частности, осуществляют инструкторы ЦРУ и Пентагона.