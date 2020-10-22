Нарышкин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко

Позже глава СВР сообщил, что служба получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов. Подготовку к провокации, в частности, осуществляют инструкторы ЦРУ и Пентагона.