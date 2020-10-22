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Нарышкин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает сообщает близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час», – говорится в сообщении. О встрече Нарышкина и Лукашенко также сообщила «БелТА».

После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Нарышкин заявил, что Вашингтон «взял под плотную опеку» Тихановскую и других белорусских оппозиционеров.

Позже глава СВР сообщил, что служба получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов. Подготовку к провокации, в частности, осуществляют инструкторы ЦРУ и Пентагона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных