Алиев осудил Минскую группу ОБСЕ за нежелание «давить» на Армению

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, договор о котором был подписан 26 лет назад. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» на формально принадлежащей ему карабахской территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.