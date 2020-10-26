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Алиев осудил Минскую группу ОБСЕ за нежелание «давить» на Армению

Ведомости

Государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США — не хотят оказать давление на Армению для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, потому что сохранять его в «замороженном» состоянии выгодно всем, кроме Баку, заявил в ходе обращения к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Какова деятельность этой Минской группы? Может ли она оказать давление на оккупанта? Хочет ли она оказать давление? Нет. Я поднимал этот вопрос неоднократно: если вы хотите решения вопроса, то необходимо наложить санкции на Армению», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Алиев также обвинил Ереван в намерении вести переговоры по Карабаху «вечно», чтобы эта проблема «была заморожена», а карабахская территория Азербайджана «оккупирована». «Этот замороженный конфликт устраивал всех, кроме Баку, и в первую очередь это выгодно Еревану», — заявил лидер Азербайджана.

Алиев выразил удивление, что по многим конфликтам, разворачивающимся в мире, страны имеют разные точки зрения, но по Карабаху она у них одна. Несмотря на это Азербайджан намерен пойти «до конца» в решение вопроса по Карабаху, подчеркнул президент страны.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, договор о котором был подписан 26 лет назад. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» на формально принадлежащей ему карабахской территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает поддержку от Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных