В Линце задержан подозреваемый в теракте в Вене

Один из нападавших был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ. В итоге 14 человек из окружения стрелка задержали, однако причастны ли они к теракту, пока не установлено. Сотрудники правоохранительных органов не выяснили, действовал ли нападавший в одиночку. По данным полиции, преступников могло быть максимум четверо. Тем не менее Нехаммер не исключил, что убитый стрелок, вооруженный автоматом и мачете, совершил теракт самостоятельно.