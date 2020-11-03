В Линце задержан подозреваемый в теракте в Вене
В австрийском городе Линц антитеррористическим подразделением специального назначения «Кобра» был арестован человек, предположительно связанный с терактом в Вене 2 ноября, сообщает телерадиокомпания ORF. Факт задержания подтвердил в ходе пресс-конференции губернатор земли Верхняя Австрия Томас Штельцер.
По предварительным данным, задержанный связан с исламизмом, пишет издание. Однако точно ли он имеет отношение к нападению в столице страны, пока не известно.
«Этот арест показывает, что Линц также не защищен от угрозы исламистского терроризма. Я ожидаю, что все сторонники этого террористического акта и все потенциальные террористические ячейки будут бескомпромиссно раскопаны и наказаны со всей строгостью», — приводит издание слова вице-бургомистра Линца Маркуса Хайна, который также заявил о необходимости немедленной депортации всех известных исламистов.
Вечером 2 ноября в шести районах Вены произошла стрельба. В результате погибли четыре человека, еще 22 получили ранения, рассказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Местные власти назвали произошедшее терактом. В стране объявлен трехдневный траур.
Один из нападавших был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ. В итоге 14 человек из окружения стрелка задержали, однако причастны ли они к теракту, пока не установлено. Сотрудники правоохранительных органов не выяснили, действовал ли нападавший в одиночку. По данным полиции, преступников могло быть максимум четверо. Тем не менее Нехаммер не исключил, что убитый стрелок, вооруженный автоматом и мачете, совершил теракт самостоятельно.