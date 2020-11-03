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В Линце задержан подозреваемый в теракте в Вене

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В австрийском городе Линц антитеррористическим подразделением специального назначения «Кобра» был арестован человек, предположительно связанный с терактом в Вене 2 ноября, сообщает телерадиокомпания ORF. Факт задержания подтвердил в ходе пресс-конференции губернатор земли Верхняя Австрия Томас Штельцер.

По предварительным данным, задержанный связан с исламизмом, пишет издание. Однако точно ли он имеет отношение к нападению в столице страны, пока не известно.

«Этот арест показывает, что Линц также не защищен от угрозы исламистского терроризма. Я ожидаю, что все сторонники этого террористического акта и все потенциальные террористические ячейки будут бескомпромиссно раскопаны и наказаны со всей строгостью», — приводит издание слова вице-бургомистра Линца Маркуса Хайна, который также заявил о необходимости немедленной депортации всех известных исламистов.

Вечером 2 ноября в шести районах Вены произошла стрельба. В результате погибли четыре человека, еще 22 получили ранения, рассказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Местные власти назвали произошедшее терактом. В стране объявлен трехдневный траур.

Один из нападавших был убит. Им оказался 20-летний уроженец Северной Македонии, который ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ. В итоге 14 человек из окружения стрелка задержали, однако причастны ли они к теракту, пока не установлено. Сотрудники правоохранительных органов не выяснили, действовал ли нападавший в одиночку. По данным полиции, преступников могло быть максимум четверо. Тем не менее Нехаммер не исключил, что убитый стрелок, вооруженный автоматом и мачете, совершил теракт самостоятельно.

Ранее по теме: 4 погибли, 22 пострадали в результате теракта в Вене. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных