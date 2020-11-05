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Познер оценил влияние выборов в США на взаимоотношения с Россией

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Отношения между США и Россией вряд ли изменятся, не имеет значения кто победит — действующий президент Дональд Трамп или кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, заявил российский журналист Владимир Познер. Интервью опубликовано на его сайте.

«У меня такое ощущение, что российское руководство довольно давно пришло к выводу, что "что в лоб, что по лбу". Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже в общем-то некуда, такими же они останутся, по крайней мере еще на один срок», — сказал журналист. По его словам, возможно у российского руководства есть «свой план» как взаимодействовать с Трампом или Байденом, но в целом ожидать каких-то «прорывных, позитивных изменений» в отношениях между странами не следует.

Познер также дал оценку возможному двоевластию в США: «Ну вы знаете, пока да, но разница очень небольшая, и судя по результатам, пока, конечно, предварительным, в ряде штатов, Трамп его может легко догнать и перегнать. А вот набрать 270 голосов, вот это будет очень трудно и тому, и другому. И в этом смысле вот это двоевластие, о котором вы говорите, – оно очень опасное, но оно мне кажется вполне возможным, это может случиться».

Выборы в США состоялись 3 ноября. Они проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. По данным NYT на 9.40 мск, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 254 голоса выборщиков, у действующего президента, республиканцы Дональда Трампа 214. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Ни Трамп, ни Байден не признали поражения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных