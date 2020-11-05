Познер оценил влияние выборов в США на взаимоотношения с Россией
Отношения между США и Россией вряд ли изменятся, не имеет значения кто победит — действующий президент Дональд Трамп или кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, заявил российский журналист Владимир Познер. Интервью опубликовано на его сайте.
«У меня такое ощущение, что российское руководство довольно давно пришло к выводу, что "что в лоб, что по лбу". Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже в общем-то некуда, такими же они останутся, по крайней мере еще на один срок», — сказал журналист. По его словам, возможно у российского руководства есть «свой план» как взаимодействовать с Трампом или Байденом, но в целом ожидать каких-то «прорывных, позитивных изменений» в отношениях между странами не следует.
Познер также дал оценку возможному двоевластию в США: «Ну вы знаете, пока да, но разница очень небольшая, и судя по результатам, пока, конечно, предварительным, в ряде штатов, Трамп его может легко догнать и перегнать. А вот набрать 270 голосов, вот это будет очень трудно и тому, и другому. И в этом смысле вот это двоевластие, о котором вы говорите, – оно очень опасное, но оно мне кажется вполне возможным, это может случиться».
Выборы в США состоялись 3 ноября. Они проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. По данным NYT на 9.40 мск, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 254 голоса выборщиков, у действующего президента, республиканцы Дональда Трампа 214. Подсчет голосов еще не окончен.