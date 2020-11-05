Познер оценил влияние выборов в США на взаимоотношения с Россией

Познер также дал оценку возможному двоевластию в США: «Ну вы знаете, пока да, но разница очень небольшая, и судя по результатам, пока, конечно, предварительным, в ряде штатов, Трамп его может легко догнать и перегнать. А вот набрать 270 голосов, вот это будет очень трудно и тому, и другому. И в этом смысле вот это двоевластие, о котором вы говорите, – оно очень опасное, но оно мне кажется вполне возможным, это может случиться».