Песков пояснил позицию Путина по убийствам на религиозной почве
Президент России Владимир Путин считает, что люди, которые используют религию для совершения преступлений, должны преследоваться по закону, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну вы прочитайте слова президента. Вы хотите втянуть меня в теологический спор? Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону. Вот о чем шла речь», — сказал Песков. По его словам, на встрече Путина с представителями религиозных организаций 4 ноября говорилось о недопустимости оскорблений чувств верующих и экстремистских поступков на этой почве.
Ранее в ходе встречи с представителями религиозных организаций Путин призвал сделать все возможное, чтобы исключить межрелигиозные конфликты в России.
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