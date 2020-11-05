Песков пояснил позицию Путина по убийствам на религиозной почве

«Ну вы прочитайте слова президента. Вы хотите втянуть меня в теологический спор? Те, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону. Вот о чем шла речь», — сказал Песков. По его словам, на встрече Путина с представителями религиозных организаций 4 ноября говорилось о недопустимости оскорблений чувств верующих и экстремистских поступков на этой почве.