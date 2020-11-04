Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путину предложили рецепт межрелигиозного мира во всем мире

Российский закон об оскорблении чувств верующих предложено распространить на все страны
Светлана Бочарова
Путин воспринял идею с энтузиазмом, хотя и отметил, что «на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят» /Alexander Zemlianichenko / AP

Распространить на все страны мира уже действующий в России запрет предложил муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев во время встречи президента с представителями религиозных объединений в День народного единства 4 ноября. В этом году традиционной встрече Путина с представителями религиозных организаций предшествовали террористические атаки в Париже, Ницце и Вене.

При этом реакция французских властей на парижское убийство учителя, демонстрировавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, спровоцировала конфликт между яркими российскими политиками – главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Кадыров, заявивший, что к терроризму людей подталкивают действия французских властей, нападающих на веру, потребовал извинений у Жириновского, выступившего против «комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены». Кремль вмешиваться в этот конфликт отказался, представитель президента Дмитрий Песков лишь предложил журналистам ориентироваться на позицию президента, который определяет внешнюю политику страны.

Путин прокомментировал последние трагические события во Франции и Австрии во время встречи с религиозными лидерами 4 ноября. Президент заявил об ответственности как тех, кто провоцирует трагедии, так и тех, кто убивает: «Мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями».

Франция подверглась атакам террористов

Пострадали люди в Ницце, Авиньоне и консульстве Франции в Саудовской Аравии

«Если вы предложите и в Совете Безопасности ООН, чтобы во всех странах был такой закон [о запрете оскорбления чувств верующих], мне кажется, таких вот провокаторов не будет», – заявил Бердиев во время встречи с Путиным. Путин воспринял идею с энтузиазмом, хотя и отметил, что «на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят»: «Хотя некоторые [инициативы России] действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию, в данном случае среди стран – участниц ООН. Надо продумать это, действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме». Поручение подумать о такой инициативе будет дано МИД России, пообещал Путин. 

Ранее Песков говорил журналистам, что, в частности, из-за закона о запрете на оскорбление чувств верующих в России не мог бы существовать такой журнал, как французский Charlie Hebdo, публиковавший карикатуры, предположительно ставшие причиной убийства учителя во Франции. В России уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих введена в 2013 г. (ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), с 1997 г. действовала административная. Обвиненным в публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, по ст. 148 УК РФ грозит наказание от штрафа до 300 000 руб. до лишения свободы на срок до года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных