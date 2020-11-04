Путину предложили рецепт межрелигиозного мира во всем мире

«Если вы предложите и в Совете Безопасности ООН, чтобы во всех странах был такой закон [о запрете оскорбления чувств верующих], мне кажется, таких вот провокаторов не будет», – заявил Бердиев во время встречи с Путиным. Путин воспринял идею с энтузиазмом, хотя и отметил, что «на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят»: «Хотя некоторые [инициативы России] действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию, в данном случае среди стран – участниц ООН. Надо продумать это, действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме». Поручение подумать о такой инициативе будет дано МИД России, пообещал Путин.