Путину предложили рецепт межрелигиозного мира во всем мире

Путину предложили рецепт межрелигиозного мира во всем миреРоссийский закон об оскорблении чувств верующих предложено распространить на все страны
Распространить на все страны мира уже действующий в России запрет предложил муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев во время встречи президента с представителями религиозных объединений в День народного единства 4 ноября. В этом году традиционной встрече Путина с представителями религиозных организаций предшествовали террористические атаки в Париже, Ницце и Вене.
При этом реакция французских властей на парижское убийство учителя, демонстрировавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, спровоцировала конфликт между яркими российскими политиками – главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Кадыров, заявивший, что к терроризму людей подталкивают действия французских властей, нападающих на веру, потребовал извинений у Жириновского, выступившего против «комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены». Кремль вмешиваться в этот конфликт отказался, представитель президента Дмитрий Песков лишь предложил журналистам ориентироваться на позицию президента, который определяет внешнюю политику страны.
Путин прокомментировал последние трагические события во Франции и Австрии во время встречи с религиозными лидерами 4 ноября. Президент заявил об ответственности как тех, кто провоцирует трагедии, так и тех, кто убивает: «Мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями».
«Если вы предложите и в Совете Безопасности ООН, чтобы во всех странах был такой закон [о запрете оскорбления чувств верующих], мне кажется, таких вот провокаторов не будет», – заявил Бердиев во время встречи с Путиным. Путин воспринял идею с энтузиазмом, хотя и отметил, что «на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят»: «Хотя некоторые [инициативы России] действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию, в данном случае среди стран – участниц ООН. Надо продумать это, действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме». Поручение подумать о такой инициативе будет дано МИД России, пообещал Путин.
Ранее Песков говорил журналистам, что, в частности, из-за закона о запрете на оскорбление чувств верующих в России не мог бы существовать такой журнал, как французский Charlie Hebdo, публиковавший карикатуры, предположительно ставшие причиной убийства учителя во Франции. В России уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих введена в 2013 г. (ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), с 1997 г. действовала административная. Обвиненным в публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, по ст. 148 УК РФ грозит наказание от штрафа до 300 000 руб. до лишения свободы на срок до года.