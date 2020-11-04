Путин призвал не допустить межрелигиозные конфликты в России
Президент России Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы исключить межрелигиозные конфликты в стране. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями религиозных объединений.
«Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С серьёзными вызовами сталкиваются традиционные ценности. Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Межнациональный и межрелигиозный мир — это основа основ для России, отметил Путин. По его словам, эта сфера нуждается в постоянном внимании органов власти, гражданского общества и СМИ.
«Видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями», — отметил российский лидер.
«Мы вместе должны, обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране», — подчеркнул Путин.
Ранее во Франции произошли несколько терактов. Одной из жертвой стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo, якобы оскорбляющие ислам. Мужчину обезглавил 18-летний житель Франции чеченского происхождения. После этого французский президент Эммануэль Макрон призвал усилить борьбу с радикальными исламистами.
А 29 октября неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, три человека, среди них священник, были убиты – одной из жертв нападавший отрезал голову. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.