Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

«А обязанности?» — отреагировал Путин. «Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему [обществу]. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать, конечно, исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», — отметил президент. «Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли бы они по зову сердца взяли и начали собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву. Так что это чувство долга перед Родиной», — добавил Путин.