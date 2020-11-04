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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Традиционная церемония с участием главы государства приурочена к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства.

Вместе с президентом в возложении цветов приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра «Вымпел» и «Поискового движения России. Вместе с активистами президент Путин послушал гимн России, впервые исполненный обновленной звонницей Спасской башни Кремля.

Каждый гражданин должен знать свои права и требовать их исполнения, но у каждого есть и обязанности, заявил президент во время беседы с активистами молодежных организаций. Беседа состоялась на Красной площади после церемонии возложения цветов; представители молодежных организаций сопровождали президента. «Права и обязанности должны быть в гармонии между собой», — сказал Путин, отвечая участнице разговора, которая рассказала, что хотела бы научить школьников тому, что «в политике надо участвовать, нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права».

«А обязанности?» — отреагировал Путин. «Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему [обществу]. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать, конечно, исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», — отметил президент. «Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли бы они по зову сердца взяли и начали собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву. Так что это чувство долга перед Родиной», — добавил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных