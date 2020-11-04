Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Традиционная церемония с участием главы государства приурочена к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства.
Вместе с президентом в возложении цветов приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра «Вымпел» и «Поискового движения России. Вместе с активистами президент Путин послушал гимн России, впервые исполненный обновленной звонницей Спасской башни Кремля.
Каждый гражданин должен знать свои права и требовать их исполнения, но у каждого есть и обязанности, заявил президент во время беседы с активистами молодежных организаций. Беседа состоялась на Красной площади после церемонии возложения цветов; представители молодежных организаций сопровождали президента. «Права и обязанности должны быть в гармонии между собой», — сказал Путин, отвечая участнице разговора, которая рассказала, что хотела бы научить школьников тому, что «в политике надо участвовать, нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права».
«А обязанности?» — отреагировал Путин. «Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему [обществу]. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать, конечно, исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», — отметил президент. «Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли бы они по зову сердца взяли и начали собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву. Так что это чувство долга перед Родиной», — добавил Путин.