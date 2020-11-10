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Путин назвал происходящее в Карабахе большой трагедией

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Военный конфликт в Нагорном Карабахе является по-настоящему большой трагедией, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании стран ШОС. 

«Происходящее в Карабахе — по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития. Надеюсь, что предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал Путин. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 9 ноября он совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта остаются на занятых позициях и должны обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы. 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подписание мирного договора является победой для народов Армении и Азербайджана, потому что война остановилась. Согласно договору сторон, беженцы смогут вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие территории, стороны конфликта обменяются пленными и телами погибших. При этом, по словам Пескова, главы России, Армении и Азербайджана не договаривались о размещении турецких миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, о чем ранее говорил Алиев в своем обращении к народу.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.

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Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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