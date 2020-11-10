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Лукашенко пригрозил ликвидировать не создавшие профсоюзы частные компании

Ведомости

В Белоруссии ликвидируют частные предприятия, которые до конца текущего года не создадут профсоюзы, заявил на встрече с председателем федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой президент республики Александр Лукашенко.

«Мы с вами договаривались, что до конца года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен. Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы», — заявил глава государства на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого». Лукашенко добавил, что некоторые предприятия «взяли курс на уничтожение государства и государственности в стране». Он подчеркнул, что «шутить» больше не будет.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Из-за несогласия с результатами выборов некоторые жители страны вышли на акции протеста, которые длятся до сих пор. Оппозиция, поддерживаемая странами Евросоюза, заявила о фальсификации голосования, призвала Лукашенко оставить пост и провести новые выборы. Несмотря на это, 23 сентября Лукашенко вновь вступил в должность, которую непрерывно занимает с 1994 г., пройдя закрытую церемонию инаугурации.

26 октября по призыву Тихановской в Белоруссии прошла «общенациональная забастовка», призванная показать, что народ больше «не будет работать на режим». К забастовкам присоединились рабочие многих крупных предприятий, включая «Минский тракторный завод» (МТЗ), «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ), «Минский автомобильный завод» (МАЗ), «Атланта», «Белкоммунмаш» и «Гродно Азот».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных