Лукашенко пригрозил ликвидировать не создавшие профсоюзы частные компании

«Мы с вами договаривались, что до конца года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен. Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы», — заявил глава государства на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого». Лукашенко добавил, что некоторые предприятия «взяли курс на уничтожение государства и государственности в стране». Он подчеркнул, что «шутить» больше не будет.