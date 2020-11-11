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Оппозиция Армении объявила о формировании Комитета национального спасения

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Оппозиция Армении объявила о создании Комитета национального спасения и потребовала формирования временного правительства страны, заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, передает Sputnik Армения.

«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха. Для этого нужно три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и властей. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — сказал Сагателян на митинге оппозиции в центре Еревана. Он добавил, что после отставки Пашиняна должно быть сформировано временное правительство Армении.

Ранее сообщалось, что полиция начала задержания на митинге оппозиции в Ереване, где демонстранты протестуют против условий перемирия в Карабахе. Служба национальной безопасности страны задержала лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Массовые акции протеста в Ереване начались после подписания соглашения между премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. Армения выведет с территории конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор.

За выполнением соглашения о прекращении огня на линии разграничения, а также за безопасностью ранспортного сообщения по Лачинскому коридору будут следить российский миротворческий контингент из 2 000 человек, вооруженных стрелковым оружием, бронетранспортерами и специальной техникой.

Ранее по теме: Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных