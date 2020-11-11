Оппозиция Армении объявила о формировании Комитета национального спасения

«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха. Для этого нужно три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и властей. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — сказал Сагателян на митинге оппозиции в центре Еревана. Он добавил, что после отставки Пашиняна должно быть сформировано временное правительство Армении.