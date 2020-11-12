Песков объявил об изменении формата ежегодной пресс-конференции Путина

«Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат. Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», — сказал Песков. По его словам, пока рано рассказывать о деталях мероприятия, они ежедневно корректируются из-за эпидемиологической обстановки. На вопрос, сохраняется ли план добавить в пресс-конференцию Путина элементы прямой линии, Песков ответил утвердительно: «Да, он сохраняется. Это действительно будет так».