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Песков объявил об изменении формата ежегодной пресс-конференции Путина

Ведомости

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина готовится, в этом году из-за пандемии коронавируса она пройдет в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат. Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», — сказал Песков. По его словам, пока рано рассказывать о деталях мероприятия, они ежедневно корректируются из-за эпидемиологической обстановки. На вопрос, сохраняется ли план добавить в пресс-конференцию Путина элементы прямой линии, Песков ответил утвердительно: «Да, он сохраняется. Это действительно будет так».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных