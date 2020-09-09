Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

В июне Песков сообщил, что прямая линия с Путиным в этом году отложена из-за пандемии коронавируса. По его словам, в этом году она пройдет в обычном формате, но позже. 20 июня 2019 г. Путин провел свою 17-ю прямую линию. Всего в ходе трансляции был озвучен 81 вопрос. Президент отвечал на них в течение чуть более четырех часов.