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Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Ведомости

Прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 г., сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», – заявил пресс-секретарь.

В июне Песков сообщил, что прямая линия с Путиным в этом году отложена из-за пандемии коронавируса. По его словам, в этом году она пройдет в обычном формате, но позже. 20 июня 2019 г. Путин провел свою 17-ю прямую линию. Всего в ходе трансляции был озвучен 81 вопрос. Президент отвечал на них в течение чуть более четырех часов.

Это была 17-я по счету прямая линия. Впервые в таком формате Путин выходил в эфир в 2001 г., с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 гг. Последняя большая пресс-конференция президента, на которой он отвечал на вопросы журналистов, прошла в декабре 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных