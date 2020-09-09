Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 г., сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на фоне пандемии коронавируса Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», – заявил пресс-секретарь.
В июне Песков сообщил, что прямая линия с Путиным в этом году отложена из-за пандемии коронавируса. По его словам, в этом году она пройдет в обычном формате, но позже. 20 июня 2019 г. Путин провел свою 17-ю прямую линию. Всего в ходе трансляции был озвучен 81 вопрос. Президент отвечал на них в течение чуть более четырех часов.
Это была 17-я по счету прямая линия. Впервые в таком формате Путин выходил в эфир в 2001 г., с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 гг. Последняя большая пресс-конференция президента, на которой он отвечал на вопросы журналистов, прошла в декабре 2019 г.