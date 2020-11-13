Небензя рассказал о реакции ООН на предложение Путина о вакцинации
Прежде чем начать вакцинацию от коронавируса в ООН, необходимо решить ряд вопросов, в том числе политических. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» глава постпредства России Василий Небензя. Он добавил, что вакцинация — дело добровольное и «ни за кем со шприцем бегать» не будут.
«Это не вопрос чьего-то желания и возможностей. Вакцина ведь и в России еще не начала массово использоваться. Пока идут, насколько я понимаю, клинические испытания. Потом будут определенные профессиональные группы, которым прежде всего будет вводиться эта вакцина: — врачи, учителя, и только после этого начнется массовая добровольная вакцинация», — сказал он.
Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.
Россия обсуждает с Организацией объединенных наций (ООН) параметры поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации сотрудников организации, говорил ранее ТАСС Небензя.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.