Небензя рассказал о реакции ООН на предложение Путина о вакцинации

«Это не вопрос чьего-то желания и возможностей. Вакцина ведь и в России еще не начала массово использоваться. Пока идут, насколько я понимаю, клинические испытания. Потом будут определенные профессиональные группы, которым прежде всего будет вводиться эта вакцина: — врачи, учителя, и только после этого начнется массовая добровольная вакцинация», — сказал он.