Песков назвал возможную дату пресс-конференции Путина

«Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможно изменение. Поэтому здесь просто мы нуждаемся ещё в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом», — сказал Песков.