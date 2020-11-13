Песков назвал возможную дату пресс-конференции Путина
Пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться 17 декабря, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию «Ведомостей».
«Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможно изменение. Поэтому здесь просто мы нуждаемся ещё в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом», — сказал Песков.
Ранее о том, что пресс-конференция Путина может пройти 17 декабря, рассказали «Ведомостям» два собеседника на федеральном телевидении и собеседник, близкий к администрации президента. По словам одного из собеседников издания, мероприятие может состояться на неделе с 14 по 19 декабря.
В 2019 г. оно проходило в четверг, 19 декабря.