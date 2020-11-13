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Песков назвал возможную дату пресс-конференции Путина

Ведомости

Пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться 17 декабря, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию «Ведомостей».

«Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможно изменение. Поэтому здесь просто мы нуждаемся ещё в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом», — сказал Песков.

Ранее о том, что пресс-конференция Путина может пройти 17 декабря, рассказали «Ведомостям» два собеседника на федеральном телевидении и собеседник, близкий к администрации президента. По словам одного из собеседников издания, мероприятие может состояться на неделе с 14 по 19 декабря.

В 2019 г. оно проходило в четверг, 19 декабря.

Ранее по теме: Большую пресс-конференцию Владимира Путина наметили на 17 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных