Генпрокуратура Белоруссии расследует гибель оппозиционера в Минске

Жители окрестных домов, в том числе, Бондаренко, вышли на улицу, чтобы поговорить с людьми в гражданском. После словесной перепалки вспыхнула драка. Бондаренко задержали люди в масках, и, предположительно, жестоко избили. После этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами, от которых скончался.