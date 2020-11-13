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Генпрокуратура Белоруссии расследует гибель оппозиционера в Минске

Ведомости

Генпрокуратура Белоруссии проведет проверку для выяснения обстоятельств смерти оппозиционера Романа Бондаренко в Минске, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь», — сказала представитель Генпрокуратуры страны.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель может ввести в отношении Минска дополнительные санкции в связи с гибелью Бондаренко. Боррель назвал произошедшее «возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей» и выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

31-летний Роман Бондаренко умер в Минске 12 ноября после стычки в так называемом «Дворе Перемен». Как сообщал Tut.by со ссылкой на очевидцев, вечером предыдущего дня туда приехали неизвестные в штатском и масках. Они начали снимать висящие на заборе красно-белые ленты.

Жители окрестных домов, в том числе, Бондаренко, вышли на улицу, чтобы поговорить с людьми в гражданском. После словесной перепалки вспыхнула драка. Бондаренко задержали люди в масках, и, предположительно, жестоко избили. После этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами, от которых скончался.

Ранее по теме: Лукашенко назвал причину протестов в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных