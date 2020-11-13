Генпрокуратура Белоруссии расследует гибель оппозиционера в Минске
Генпрокуратура Белоруссии проведет проверку для выяснения обстоятельств смерти оппозиционера Романа Бондаренко в Минске, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь», — сказала представитель Генпрокуратуры страны.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель может ввести в отношении Минска дополнительные санкции в связи с гибелью Бондаренко. Боррель назвал произошедшее «возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей» и выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего.
31-летний Роман Бондаренко умер в Минске 12 ноября после стычки в так называемом «Дворе Перемен». Как сообщал Tut.by со ссылкой на очевидцев, вечером предыдущего дня туда приехали неизвестные в штатском и масках. Они начали снимать висящие на заборе красно-белые ленты.
Жители окрестных домов, в том числе, Бондаренко, вышли на улицу, чтобы поговорить с людьми в гражданском. После словесной перепалки вспыхнула драка. Бондаренко задержали люди в масках, и, предположительно, жестоко избили. После этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами, от которых скончался.