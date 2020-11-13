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Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.

«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития», — говорится в сообщении.

Согласно документу, вице-премьер Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова — вопросы государственной политики в сфере культуры, Дмитрий Чернышенко — науку и высшее образование, Алексей Оверчук — деятельность Росреестра.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Его кандидатуру предложил Мишустин. Кроме того, президент назначил пять новых министров. Главой Минтранса стал гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Главой Минэнерго назначен гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, а руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков утвержден министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее по теме: Путин и Мишустин запустили кадровую ротацию в руководстве страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных