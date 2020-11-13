Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития», — говорится в сообщении.
Согласно документу, вице-премьер Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова — вопросы государственной политики в сфере культуры, Дмитрий Чернышенко — науку и высшее образование, Алексей Оверчук — деятельность Росреестра.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Его кандидатуру предложил Мишустин. Кроме того, президент назначил пять новых министров. Главой Минтранса стал гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Главой Минэнерго назначен гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, а руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков утвержден министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.