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В Азербайджане заявили о проведении контртеррористической операции под Гадрутом в Карабахе

Ведомости

Азербайджан начал проведение контртеррористической операции в лесистой местности северо-западной части поселка Гадрут в Карабахе, говорится в сообщении Службы государственной безопасности и минобороны республики, передает агентство АЗЕРТАДЖ.

В сообщении указывается, что, несмотря на окончание боестолкновений в регионе после подписания трехстороннего заявления лидеров Москвы, Армении и Азербайджана, под поселком остались некоторые армянские вооруженные формирования. Азербайджан отмечает, что, по заверениям армянской стороны, эти силы «заблудились» в лесистой местности.

Для помощи в эвакуации этих сил прибыли российские миротворцы, однако армянские военные не покинули территорию, а стали совершать «террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих». В Баку заявили, что в результате этих атак погибли четверо военнослужащих Азербайджана, еще двое и одно гражданское лицо получили ранения.

«Учитывая это, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести на этой территории антитеррористическую операцию», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу минобороны Армении сообщило, что Азербайджан возобновил наступательные действия в Гадрутском районе в Карабахе. В оборонном ведомстве добавили, что вооруженные силы непризнанной НКР принимают «адекватные меры». Также накануне минобороны НКР сообщило, что в результате перестрелки с азербайджанской стороной вечером 11 декабря получили ранения трое резервистов непризнанной республики. Российские военные, в свою очередь, сообщили о зафиксированном 11 декабря одном случае нарушения режима прекращения огня.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Ранее по теме: В Армении заявили о наступлении азербайджанских сил в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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