В Азербайджане заявили о проведении контртеррористической операции под Гадрутом в Карабахе

Для помощи в эвакуации этих сил прибыли российские миротворцы, однако армянские военные не покинули территорию, а стали совершать «террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих». В Баку заявили, что в результате этих атак погибли четверо военнослужащих Азербайджана, еще двое и одно гражданское лицо получили ранения.