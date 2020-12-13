В Азербайджане заявили о проведении контртеррористической операции под Гадрутом в Карабахе
Азербайджан начал проведение контртеррористической операции в лесистой местности северо-западной части поселка Гадрут в Карабахе, говорится в сообщении Службы государственной безопасности и минобороны республики, передает агентство АЗЕРТАДЖ.
В сообщении указывается, что, несмотря на окончание боестолкновений в регионе после подписания трехстороннего заявления лидеров Москвы, Армении и Азербайджана, под поселком остались некоторые армянские вооруженные формирования. Азербайджан отмечает, что, по заверениям армянской стороны, эти силы «заблудились» в лесистой местности.
Для помощи в эвакуации этих сил прибыли российские миротворцы, однако армянские военные не покинули территорию, а стали совершать «террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих». В Баку заявили, что в результате этих атак погибли четверо военнослужащих Азербайджана, еще двое и одно гражданское лицо получили ранения.
«Учитывая это, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести на этой территории антитеррористическую операцию», — говорится в сообщении.
Ранее в субботу минобороны Армении сообщило, что Азербайджан возобновил наступательные действия в Гадрутском районе в Карабахе. В оборонном ведомстве добавили, что вооруженные силы непризнанной НКР принимают «адекватные меры». Также накануне минобороны НКР сообщило, что в результате перестрелки с азербайджанской стороной вечером 11 декабря получили ранения трое резервистов непризнанной республики. Российские военные, в свою очередь, сообщили о зафиксированном 11 декабря одном случае нарушения режима прекращения огня.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.