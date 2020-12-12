В Карабахе заявили о ранении троих резервистов в перестрелке с азербайджанской стороной
Трое военнослужащих армии обороны Карабаха получили ранения в перестрелке с азербайджанской стороной, сообщается на сайте минобороны непризнанной НКР.
«11 декабря около 20:40 противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жизни военных ничто не угрожает. В ведомстве также заявили, что сообщения, появившиеся в ряде азербайджанских СМИ, о вооруженной провокации в районе Гадрута со стороны армянских сил не соответствует действительности.
В минобороны Азербайджана пока не комментируют эту информацию.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.