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В Баку начался парад в честь победы в Карабахе с участием Эрдогана

Ведомости

В центре Баку начался военный парад с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в честь победы в войне в Нагорном Карабахе, передает телеканал AzTV.

Парад в честь победы в так называемой «Отечественной» войне проходит на площади Свободы в центре азербайджанской столицы. В нем принимают участие более 3 тыс. военнослужащих армии Азербайджана, а также некоторое число турецких военных. На параде демонстрируются около 150 единиц азербайджанской военной техники российского, турецкого и азербайджанского производства, включая бронемашины, танки, артиллерийские и ракетные установки, ударные и разведывательные беспилотники, а также зенитно-ракетные комплексы. Показано также трофейное оружие, захваченное у армии Армении и формирований непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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Кроме того, главы государств посетили так называемую «Аллею шахидов», где похоронены погибшие или отличившиеся в военных конфликтах азербайджанцы, включая Великую Отечественную и Карабахскую войну 1991-1994 гг. Алиев и Эрдоган возложили венки к монументу «Вечный огонь».

В начале декабря президент Азербайджана Алиев учредил новый национальный праздник 10 ноября — день победы в войне за Нагорный Карабах.

10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствие с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших. Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных