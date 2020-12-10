В Баку начался парад в честь победы в Карабахе с участием Эрдогана
В центре Баку начался военный парад с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в честь победы в войне в Нагорном Карабахе, передает телеканал AzTV.
Парад в честь победы в так называемой «Отечественной» войне проходит на площади Свободы в центре азербайджанской столицы. В нем принимают участие более 3 тыс. военнослужащих армии Азербайджана, а также некоторое число турецких военных. На параде демонстрируются около 150 единиц азербайджанской военной техники российского, турецкого и азербайджанского производства, включая бронемашины, танки, артиллерийские и ракетные установки, ударные и разведывательные беспилотники, а также зенитно-ракетные комплексы. Показано также трофейное оружие, захваченное у армии Армении и формирований непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Кроме того, главы государств посетили так называемую «Аллею шахидов», где похоронены погибшие или отличившиеся в военных конфликтах азербайджанцы, включая Великую Отечественную и Карабахскую войну 1991-1994 гг. Алиев и Эрдоган возложили венки к монументу «Вечный огонь».
В начале декабря президент Азербайджана Алиев учредил новый национальный праздник 10 ноября — день победы в войне за Нагорный Карабах.
10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствие с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших. Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.