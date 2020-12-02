В Азербайджане учредили День Победы в войне за Нагорный Карабах
В Азербайджане учредили празднование Дня Победы 10 ноября, в день окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Такой указ подписал президент страны Ильхам Алиев.
«Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября как День Победы в Азербайджанской Республике», — говорится в тексте документа. В пресс-службе администрации президента страны отметили, что, таким образом, власти страны решили «увековечить эту беспрецедентную победу», которая «стала праздником силы народа и национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства».
«Решимость и воля азербайджанского народа, его экономическая мощь, создание современной армии, единство народа и силы были важными факторами в обеспечении победы нашей страны», — говорится в заявлении по случаю утверждения нового национального праздника.
10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствие с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших. Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.
Через Лачинский район проходит одноименный транспортный коридор, который, по договоренностям, связывает НКР с Арменией. Его взяли под охрану российские миротворцы, которые также в течение пяти лет будут обеспечивать соблюдение перемирия на линии соприкосновения. В договоренностях также прописывается восстановление транспортного сообщения анклава Азербайджана — Нахичеванской автономии — с основной территорией страны через армянскую территорию. Безопасность транспортного коридора обеспечат пограничники ФСБ России.