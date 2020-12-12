В Армении заявили о наступлении азербайджанских сил в Карабахе
Азербайджан возобновил наступательные действия в Гадрутском районе в Нагорном Карабахе, сообщило минобороны Армении.
«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд республики Арцах», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что вооруженные силы непризнанной НКР принимают «адекватные меры».
В минобороны Азербайджана пока не комментируют эту информацию.
Российские военные, в свою очередь, сообщили о зафиксированном 11 декабря одном случае нарушения режима прекращения огня.
«11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — сообщается в бюллетене Минобороны.
Ранее сегодня минобороны НКР сообщило, что в результате перестрелки вечером 11 декабря получили ранения трое резервистов непризнанной республики. Азербайджанское оборонное ведомство также не комментировало эту информацию.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.