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В Армении заявили о наступлении азербайджанских сил в Карабахе

Ведомости

Азербайджан возобновил наступательные действия в Гадрутском районе в Нагорном Карабахе, сообщило минобороны Армении.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд республики Арцах», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что вооруженные силы непризнанной НКР принимают «адекватные меры».

В минобороны Азербайджана пока не комментируют эту информацию.

Российские военные, в свою очередь, сообщили о зафиксированном 11 декабря одном случае нарушения режима прекращения огня.

«11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — сообщается в бюллетене Минобороны.

Ранее сегодня минобороны НКР сообщило, что в результате перестрелки вечером 11 декабря получили ранения трое резервистов непризнанной республики. Азербайджанское оборонное ведомство также не комментировало эту информацию.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Ранее по теме: В Карабахе заявили о ранении троих резервистов в перестрелке с азербайджанской стороной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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