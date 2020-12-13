Минобороны России сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также напомнили, что 11 декабря был зафиксирован единичный случай нарушения перемирия. В Минобороны рассказали, что с момента окончания боестолкновений в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 38 341 человек. Российские миротворцы с 23 ноября разминировали почти 157 га территории, 38,1 км дорог и 375 зданий.
Ранее сегодня Азербайджан сообщил о начале проведения контртеррористической операции в лесистой местности северо-западной части поселка Гадрут в Карабахе. В сообщении Службы государственной безопасности и минобороны республики отмечалось, что под поселком остались некоторые армянские вооруженные формирования, которые не стали покидать территорию, а стали совершать «террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих». В Баку заявили, что в результате этих атак погибли четверо военнослужащих Азербайджана, еще двое и одно гражданское лицо получили ранения.
В субботу минобороны Армении сообщило, что Азербайджан возобновил наступательные действия в Гадрутском районе в Карабахе. В оборонном ведомстве добавили, что вооруженные силы непризнанной НКР принимают «адекватные меры». Также накануне минобороны НКР сообщило, что в результате перестрелки с азербайджанской стороной вечером 11 декабря получили ранения трое резервистов непризнанной республики.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.