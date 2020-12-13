Минобороны России сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Ранее сегодня Азербайджан сообщил о начале проведения контртеррористической операции в лесистой местности северо-западной части поселка Гадрут в Карабахе. В сообщении Службы государственной безопасности и минобороны республики отмечалось, что под поселком остались некоторые армянские вооруженные формирования, которые не стали покидать территорию, а стали совершать «террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих». В Баку заявили, что в результате этих атак погибли четверо военнослужащих Азербайджана, еще двое и одно гражданское лицо получили ранения.