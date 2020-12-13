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Минобороны России сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Ведомости

В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также напомнили, что 11 декабря был зафиксирован единичный случай нарушения перемирия. В Минобороны рассказали, что с момента окончания боестолкновений в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 38 341 человек. Российские миротворцы с 23 ноября разминировали почти 157 га территории, 38,1 км дорог и 375 зданий.

Ранее сегодня Азербайджан сообщил о начале проведения контртеррористической операции в лесистой местности северо-западной части поселка Гадрут в Карабахе. В сообщении Службы государственной безопасности и минобороны республики отмечалось, что под поселком остались некоторые армянские вооруженные формирования, которые не стали покидать территорию, а стали совершать «террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих». В Баку заявили, что в результате этих атак погибли четверо военнослужащих Азербайджана, еще двое и одно гражданское лицо получили ранения.

В субботу минобороны Армении сообщило, что Азербайджан возобновил наступательные действия в Гадрутском районе в Карабахе. В оборонном ведомстве добавили, что вооруженные силы непризнанной НКР принимают «адекватные меры». Также накануне минобороны НКР сообщило, что в результате перестрелки с азербайджанской стороной вечером 11 декабря получили ранения трое резервистов непризнанной республики.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Ранее по теме: В Азербайджане заявили о проведении контртеррористической операции под Гадрутом в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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