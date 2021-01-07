Захарова назвала архаичной избирательную систему США после беспорядков в Вашингтоне
Архаичность избирательной системы США, а также использование СМИ в качестве инструментов политической борьбы во многом стали причинами раскола американского общества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС.
«При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США», — рассказала она.
Захарова также обратила внимание на то, что события в Вашингтоне являются внутренним делом США, и пожелала американскому народу «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».
6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.