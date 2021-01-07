Захарова назвала архаичной избирательную систему США после беспорядков в Вашингтоне

«При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США», — рассказала она.