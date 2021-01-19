Володин назвал задержанных при штурме Капитолия политзаключенными
Люди, которые 6 января приняли участие в штурме здания Конгресса США и впоследствии были арестованы за это, являются политическими заключенными, а не внутренними террористами, каковыми их считают власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на открытии новой сессии нижней палаты парламента.
Он заявил, что США всегда поощряли насильственные и неконституционные действия в других странах, в суверенные дела которых вмешивались, и называли участников несанкционированных политических акций борцами за свободу и демократию.
«Когда то же самое произошло в самих США, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами», — сказал Володин.
По его словам, к штурму Капитолия привела борьба за власть между двумя ведущими партиями страны — Демократической и Республиканской. Вдобавок Володин обвинил американскую «политическую элиту» в столкновении граждан между собой, противопоставлении их друг другу по расовому, религиозному, гендерному принципу и по политическим предпочтениям.
«Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой. В данном случае — сторонников уходящего президента», — заявил спикер Госдумы.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали его импичмент.