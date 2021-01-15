Сенатор Пушков не исключил объявления импичмента Байдену
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, не исключив, что его преемник Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.
«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», — написал Пушков в своем Telegram-канале. Однако если после выборов 2022 г. разрыв с демократами сократится, они смогут инициировать импичмент новому главе государства. На данный момент республиканцев от демократов отделяет всего 5 мест.
Накануне новый член Палаты представителей Конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена на следующий день после вступления Джо Байдена в должность президента страны внести на рассмотрение резолюцию о его импичменте. Грин не уточнила, по каким именно статьям она намерена выдвинуть обвинения Байдену. Однако она упомянула связь новоизбранного президента со скандалом вокруг украинской газодобывающей компанией Burisma.
13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Вице-президент Майк Пенс отказался отстранить действующего президента от должности. Так второй раз за год с лишним вопрос об импичменте Трампа перешел к Конгрессу.
Теперь этот вопрос передан в Сенат, который вернется к работе 19 января. При этом срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января. Импичмент Трампа был выдвинут в связи с событиями 6 января, когда сторонники действующего президента собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.