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Сенатор Пушков не исключил объявления импичмента Байдену

Ведомости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, не исключив, что его преемник Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», — написал Пушков в своем Telegram-канале. Однако если после выборов 2022 г. разрыв с демократами сократится, они смогут инициировать импичмент новому главе государства. На данный момент республиканцев от демократов отделяет всего 5 мест.

Накануне новый член Палаты представителей Конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена на следующий день после вступления Джо Байдена в должность президента страны внести на рассмотрение резолюцию о его импичменте. Грин не уточнила, по каким именно статьям она намерена выдвинуть обвинения Байдену. Однако она упомянула связь новоизбранного президента со скандалом вокруг украинской газодобывающей компанией Burisma.

Ранее по теме: Импичмент Дональду Трампу вряд ли одобрит сенат США

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Вице-президент Майк Пенс отказался отстранить действующего президента от должности. Так второй раз за год с лишним вопрос об импичменте Трампа перешел к Конгрессу.

Теперь этот вопрос передан в Сенат, который вернется к работе 19 января. При этом срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января. Импичмент Трампа был выдвинут в связи с событиями 6 января, когда сторонники действующего президента собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.

Ранее по теме: Конгрессмен заявила о намерении инициировать импичмент Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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