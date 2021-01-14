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Импичмент Дональду Трампу вряд ли одобрит сенат США

Но его юридическое преследование по другим основаниям неизбежно
Глеб Мишутин
Evan Vucci / AP

Действующий президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал нацию к примирению. «Насилию и вандализму нет места в нашей стране, как и в нашем движении», – заявил президент в своем видеообращении, переданном 13 января телеканалом CNBC. При этом в своей речи, записанной прямо в Овальном кабинете, президент не взял на себя ответственность за штурм Капитолия 6 января и никак не прокомментировал импичмент, за который выступил конгресс.

13 января палата представителей проголосовала за импичмент Трампа рекордным количеством голосов за всю историю США. Более того, Трамп стал первым американским президентом, которого дважды попытались подвергнуть импичменту. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу, под которым понимают захват Капитолия сторонниками Трампа 6 января. За отстранение президента выступило 232 конгрессмена, среди них – 10 республиканцев.

Против проголосовало 197 членов палаты, четверо воздержались. Для сравнения: за импичмент президенту-демократу Биллу Клинтону по двум одобренным статьям обвинения – лжесвидетельство и препятствование правосудию – выступили 228 и 221 конгрессмен соответственно. Как заявила спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, Трамп должен быть подвергнут импичменту и осужден сенатом за подстрекательство к вооруженному восстанию. По ее мнению, импичмент – это «конституционное средство, которое обезопасит страну от этого человека».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных