Импичмент Дональду Трампу вряд ли одобрит сенат США

Действующий президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал нацию к примирению. «Насилию и вандализму нет места в нашей стране, как и в нашем движении», – заявил президент в своем видеообращении, переданном 13 января телеканалом CNBC. При этом в своей речи, записанной прямо в Овальном кабинете, президент не взял на себя ответственность за штурм Капитолия 6 января и никак не прокомментировал импичмент, за который выступил конгресс.