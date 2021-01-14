Конгрессмен заявила о намерении инициировать импичмент Байдена
Новый член Палаты представителей Конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена на следующий день после вступления Джо Байдена в должность президента страны внести на рассмотрение резолюцию о его импичменте, сообщает газета The Hill.
«Я хотела бы объявить от имени американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры несут ответственность. У нас не может быть президента, готового злоупотреблять своей властью и который может быть легко подкуплен. Так что 21 января я буду подавать статьи об импичменте Джо Байдена», — сказала она корреспонденту телеканала Newsmax Грегори Келли.
Грин не уточнила, по каким именно статьям она намерена выдвинуть обвинения Байдену. Однако она упомянула связь новоизбранного президента со скандалом вокруг украинской газодобывающей компанией Burisma.
В 2016 г. Байден, будучи вице-президентом США, пригрозил лишить Киев кредитных гарантий на $1 млрд, если не будет уволен на тот момент занимавший пост генпрокурора Украины Виктор Шокин. Вскоре тот ушел в отставку. Как утверждали американские СМИ, Шокин вел антикоррупционное расследование деятельности Burisma, пост в совете директоров которой занимал сын Байдена — Хантер. В мае 2020 г. депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой Байден якобы приказывает уволить Шокина. При этом сам новоизбранный президент отрицает, что действовал в интересах сына.
13 января Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Теперь этот вопрос передан в Сенат, который вернется к работе 19 января. При этом срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января.
Импичмент Трампа был выдвинут в связи с событиями 6 января, когда сторонники действующего президента собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.