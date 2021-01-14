Конгрессмен заявила о намерении инициировать импичмент Байдена

«Я хотела бы объявить от имени американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры несут ответственность. У нас не может быть президента, готового злоупотреблять своей властью и который может быть легко подкуплен. Так что 21 января я буду подавать статьи об импичменте Джо Байдена», — сказала она корреспонденту телеканала Newsmax Грегори Келли.