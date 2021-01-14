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Палата представителей США объявила импичмент Трампу

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Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Таким образом он стал первым президентом в истории страны, которому дважды объявили импичмент.

За импичмент проголосовал 232 конгрессмена, против — 197. Среди проголосовавших за — 10 республиканцев. При первой попытке объявить Трампу импичмент ни один из республиканцев не поддержал это решение, отмечает Bloomberg. 

Теперь объявление импичмента должен одобрить Сенат. При этом полномочия Трампа истекают 20 января. Если его успеют отстранить от должности, это будет первым подобным случаем в истории США. Накануне палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности. Пенс заранее направил спикеру палаты Нэнси Пелоси письмо с отказом применять 25-ую поправку к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Пенс отметил, что до конца президентского срока Трампа осталось восемь дней, и такие действия станут ужасным прецедентом. По мнению Пенса, применение поправки не является мерой наказания или узурпации. 

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

Это вторая попытка объявить ему импичмент. В декабре 2019 г. Палата представителей проголосовала за соответствующую резолюцию, обвинив его в злоупотреблении властью, но Сенат ее отклонил.

Ранее по теме: Дональд Трамп не признает своей вины за события 6 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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