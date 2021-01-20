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Германия не будет менять позицию по «Северному потоку — 2» после санкций США

Ведомости

Введение санкций США против задействованного в строительстве «Северного потока — 2» судна «Фортуна» не повлияло на позицию Германии в отношении проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Мартину Фиц.

«Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И [позиция] по завершению строительства "Северного потока — 2" остается прежней», — сказала она на брифинге.

19 января США ввели санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое задействовано в проекте «Северный поток — 2», и владельца судна — компании KVT-RUS. Также ограничения введены против компании «Рустанкер» и нефтяных танкеров «Максим Горький» и «Сиерра». 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. 

19 января «Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта, строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.

Ранее по теме: США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных