Германия не будет менять позицию по «Северному потоку — 2» после санкций США
Введение санкций США против задействованного в строительстве «Северного потока — 2» судна «Фортуна» не повлияло на позицию Германии в отношении проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Мартину Фиц.
«Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И [позиция] по завершению строительства "Северного потока — 2" остается прежней», — сказала она на брифинге.
19 января США ввели санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое задействовано в проекте «Северный поток — 2», и владельца судна — компании KVT-RUS. Также ограничения введены против компании «Рустанкер» и нефтяных танкеров «Максим Горький» и «Сиерра».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.