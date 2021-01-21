Spiegel: Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока — 2»
Европейский парламент планирует потребовать от ЕС остановить строительство «Северного потока — 2» из-за ареста в России основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на проект резолюции, передают «РИА Новости».
По данным издания, в документе есть призыв к странам-членам ЕС немедленно остановить строительство газопровода. Также в проекте резолюции рекомендуется ввести санкции против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении» Навального. Среди возможных инструментов перечислены ограничения на передвижение по территории ЕС и заморозка активов.
Европарламент может рассмотреть резолюцию 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции могут ввести решением всех 27 стран ЕС через Совет ЕС, пишет Spiegel.
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. 17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.