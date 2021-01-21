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Spiegel: Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока — 2»

Ведомости

Европейский парламент планирует потребовать от ЕС остановить строительство «Северного потока — 2» из-за ареста в России основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на проект резолюции, передают «РИА Новости». 

По данным издания, в документе есть призыв к странам-членам ЕС немедленно остановить строительство газопровода. Также в проекте резолюции рекомендуется ввести санкции против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении» Навального. Среди возможных инструментов перечислены ограничения на передвижение по территории ЕС и заморозка активов. 

Европарламент может рассмотреть резолюцию 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции могут ввести решением всех 27 стран ЕС через Совет ЕС, пишет Spiegel.

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. 17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. 

Ранее по теме: «Газпром» допустил отказ от достройки «Северного потока – 2»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных