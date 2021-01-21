Spiegel: Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока — 2»

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. 17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.