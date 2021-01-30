МИД считает, что санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза
МИД России считает незаконными и противоречащими интересам ЕС антироссийские санкции Евросоюза, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
«Отношение к санкциям у нас известно. Во-первых, это незаконный инструмент. Во-вторых, это инструмент, который противоречит самим интересам Евросоюза», — цитирует его ТАСС.
Грушко отметил, что Москву беспокоит создание ЕС «горизонтальных санкционных механизмов», которые закладывают в законодательстве возможность принимать оперативные решения по конкретным фигурантам этих режимов, в числе которых могут оказаться физические и юридические лица.
«Это очень скользкий путь, который ведет в никуда, но он создает колоссальную неопределенность в отношениях между нами и европейцами», — добавил он.
Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался. В 2015 г. санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.
Ранее в российском МИДе заявили, что недружественные действия стран Евросоюза из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального ставят под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества между ними и Россией.