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МИД считает, что санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза

Ведомости

МИД России считает незаконными и противоречащими интересам ЕС антироссийские санкции Евросоюза, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

«Отношение к санкциям у нас известно. Во-первых, это незаконный инструмент. Во-вторых, это инструмент, который противоречит самим интересам Евросоюза», — цитирует его ТАСС.

Грушко отметил, что Москву беспокоит создание ЕС «горизонтальных санкционных механизмов», которые закладывают в законодательстве возможность принимать оперативные решения по конкретным фигурантам этих режимов, в числе которых могут оказаться физические и юридические лица.

«Это очень скользкий путь, который ведет в никуда, но он создает колоссальную неопределенность в отношениях между нами и европейцами», — добавил он.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался. В 2015 г. санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Ранее в российском МИДе заявили, что недружественные действия стран Евросоюза из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального ставят под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества между ними и Россией. 

Ранее по теме: В Германии оценили размеры замороженных из-за санкций активов россиян в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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