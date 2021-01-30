МИД считает, что санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался. В 2015 г. санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.