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В Германии оценили размеры замороженных из-за санкций активов россиян в ЕС

Ведомости

Размер замороженных активов россиян и российских компаний из-за санкций Евросоюза начинается в некоторых странах от нескольких сотен евро, когда потери европейских компаний от введенных ограничений составляют миллиарды евро, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства экономики и энергетики Германии. 

Согласно протоколу пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года, в 2019 г. Германия заморозила активы россиян на сумму около 337 тыс. евро, Ирландия — около 77 тыс., Италия - 148 тыс,, Нидерланды - 819 евро. В 2020 г. Германия занесла в черный список 341 тыс., Нидерланды - 761 евро.

С 2014 по 2020 гг. Германия заморозила активы на сумму около 1,8 млн евро. По данным правительства Германии, торговый оборот между Россией и ФРГ в 2014 г. составил 67,7 млрд, в 2015 г. —  51,5 млрд, в 2016 г. —  48 млрд. 

Ранее торгово-промышленная палата Дюссельдорфа сообщила, что антироссийские санкции ежегодно стоят экономике ЕС 21 млрд. Ущерб экономике Германии составляет 5,45 млрд евро.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался. В 2015 г. санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Ранее по теме: Россия расширит черный список невъездных жителей ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных