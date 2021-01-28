В Германии оценили размеры замороженных из-за санкций активов россиян в ЕС
Размер замороженных активов россиян и российских компаний из-за санкций Евросоюза начинается в некоторых странах от нескольких сотен евро, когда потери европейских компаний от введенных ограничений составляют миллиарды евро, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства экономики и энергетики Германии.
Согласно протоколу пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года, в 2019 г. Германия заморозила активы россиян на сумму около 337 тыс. евро, Ирландия — около 77 тыс., Италия - 148 тыс,, Нидерланды - 819 евро. В 2020 г. Германия занесла в черный список 341 тыс., Нидерланды - 761 евро.
С 2014 по 2020 гг. Германия заморозила активы на сумму около 1,8 млн евро. По данным правительства Германии, торговый оборот между Россией и ФРГ в 2014 г. составил 67,7 млрд, в 2015 г. — 51,5 млрд, в 2016 г. — 48 млрд.
Ранее торгово-промышленная палата Дюссельдорфа сообщила, что антироссийские санкции ежегодно стоят экономике ЕС 21 млрд. Ущерб экономике Германии составляет 5,45 млрд евро.
Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался. В 2015 г. санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.