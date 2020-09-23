Россия расширит черный список невъездных жителей ЕС

10 сентября ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 г. Ограничения связаны с тем, что указанные граждане и компании якобы подрывают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость, отметили в ЕС. Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.