Россия расширит черный список невъездных жителей ЕС
Москва приняла решение о расширении «зеркального» списка представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в последнее время ЕС расширяет санкционный инструментарий и применяет его под «надуманным, порой абсурдным предлогом».
«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ», ‒ сказала Захарова на брифинге в Москве.
Число фигурантов российского списка будет доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза, подчеркнула она.
«В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер», ‒ добавила представитель внешнеполитического ведомства.
10 сентября ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 г. Ограничения связаны с тем, что указанные граждане и компании якобы подрывают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость, отметили в ЕС. Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.