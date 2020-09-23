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Россия расширит черный список невъездных жителей ЕС

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Москва приняла решение о расширении «зеркального» списка представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время ЕС расширяет санкционный инструментарий и применяет его под «надуманным, порой абсурдным предлогом».

«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ», ‒ сказала Захарова на брифинге в Москве.

Число фигурантов российского списка будет доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза, подчеркнула она.

«В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер», ‒ добавила представитель внешнеполитического ведомства.

10 сентября ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 г. Ограничения связаны с тем, что указанные граждане и компании якобы подрывают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость, отметили в ЕС. Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных