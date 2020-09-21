Лавров назвал нелегальными санкции США за сотрудничество с Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нелегальными возможные ограничительные меры со стороны США в отношении тех, кто сотрудничает с Ираном. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», текст которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Я не буду удивлен, если они продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру и иногда абсолютно без причин», ‒ отметил российский министр.
Он подчеркнул, что формально Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в то же время в резолюции 2231 СБ ООН говорится о том, что любые шаги по восстановлению санкционного режима могут быть инициированы членом СВПД.
«Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны. Вы можете прочитать некоторые резолюции ГА ООН», ‒ добавил Лавров.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о возобновлении антииранских санкций Совета Безопасности ООН, которые Вашингтон вводит в одностороннем порядке. По его словам, США уведомили СБ ООН 20 августа о существенном невыполнении Ираном своих обязательств по СВПД.
21 сентября Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении минобороны Ирана, а также против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Тегераном.
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.