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Лавров назвал нелегальными санкции США за сотрудничество с Ираном

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нелегальными возможные ограничительные меры со стороны США в отношении тех, кто сотрудничает с Ираном. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», текст которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Я не буду удивлен, если они продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру и иногда абсолютно без причин», ‒ отметил российский министр.

Он подчеркнул, что формально Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в то же время в резолюции 2231 СБ ООН говорится о том, что любые шаги по восстановлению санкционного режима могут быть инициированы членом СВПД.

«Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны. Вы можете прочитать некоторые резолюции ГА ООН», ‒ добавил Лавров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о возобновлении антииранских санкций Совета Безопасности ООН, которые Вашингтон вводит в одностороннем порядке. По его словам, США уведомили СБ ООН 20 августа о существенном невыполнении Ираном своих обязательств по СВПД.

21 сентября Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении минобороны Ирана, а также против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Тегераном. 

В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных