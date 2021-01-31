Песков прокомментировал Давосскую речь Путина
Выступление президента России Владимира Путина на сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума не было попыткой вступить в конфронтацию со странами Запада или оставить им предостережение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Это так же, как мюнхенскую речь президента, восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации», — заявил он.
Песков пояснил, что речь Путина представляет собой «попытку докричаться до здравого смысла политиков».
Президент в своем выступлении отметил, что позитивный этап в отношениях России с Европой наступит в том случае, если стороны смогут избавиться от «фобий прошлого».
«Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», — отмечал Путин.
Пандемия коронавируса, по словам Путина, обострила ранее накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. В этой связи он подчеркнул, что продление Договора о сокращении наступательных вооружений – шаг в правильном направлении, но, тем не менее, «противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали».