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Песков прокомментировал Давосскую речь Путина

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума не было попыткой вступить в конфронтацию со странами Запада или оставить им предостережение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Это так же, как мюнхенскую речь президента, восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации», — заявил он.

Песков пояснил, что речь Путина представляет собой «попытку докричаться до здравого смысла политиков».

Президент в своем выступлении отметил, что позитивный этап в отношениях России с Европой наступит в том случае, если стороны смогут избавиться от «фобий прошлого».

«Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», — отмечал Путин.

Пандемия коронавируса, по словам Путина, обострила ранее накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. В этой связи он подчеркнул, что продление Договора о сокращении наступательных вооружений – шаг в правильном направлении, но, тем не менее, «противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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