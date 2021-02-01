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МИД Франции назвал текущие санкции против России «недостаточными»

Ведомости

Текущие экономические санкции Евросоюза против России являются «недостаточными» на фоне идущих там акций протеста, заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter. По его словам, следует ввести новые антироссийские санкции, включая меры против газопровода «Северный поток — 2».

«Санкции были приняты [в отношении российского руководства], можно принять еще, но этого недостаточно. [В России] есть протесты. Надо идти дальше», — сказал Бон, отвечая на вопрос о том, есть ли у французского и европейского руководства план дальнейших санкционных мер в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

«Вариант [санкций против] "Северного потока — 2" рассматривается, но здесь решение за немцами, так как он расположен в Германии. А мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения в этом проекте», — сказал госсекретарь МИД Франции.

Накануне, 31 января, ФБК направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. Всего в предлагаемом списке 35 человек, из них восемь в «приоритетном шортлисте». ФБК, в частности, предлагает ввести санкции в отношении миллиардера Романа Абрамовича и главы Минздрава Михаила Мурашко. В Кремле сегодня этот призыв назвали подтверждением статуса ФБК как иностранного агента.

Навальный был арестован 18 января по возвращении из Германии в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Согласно приговору по делу «Ив Роше» в 2015 г., Навальный получил 3,5 года условно.

Ранее по теме: Песков ответил на призыв ФБК ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных