МИД Франции назвал текущие санкции против России «недостаточными»

«Санкции были приняты [в отношении российского руководства], можно принять еще, но этого недостаточно. [В России] есть протесты. Надо идти дальше», — сказал Бон, отвечая на вопрос о том, есть ли у французского и европейского руководства план дальнейших санкционных мер в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.