МИД Франции назвал текущие санкции против России «недостаточными»
Текущие экономические санкции Евросоюза против России являются «недостаточными» на фоне идущих там акций протеста, заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter. По его словам, следует ввести новые антироссийские санкции, включая меры против газопровода «Северный поток — 2».
«Санкции были приняты [в отношении российского руководства], можно принять еще, но этого недостаточно. [В России] есть протесты. Надо идти дальше», — сказал Бон, отвечая на вопрос о том, есть ли у французского и европейского руководства план дальнейших санкционных мер в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
«Вариант [санкций против] "Северного потока — 2" рассматривается, но здесь решение за немцами, так как он расположен в Германии. А мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения в этом проекте», — сказал госсекретарь МИД Франции.
Накануне, 31 января, ФБК направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. Всего в предлагаемом списке 35 человек, из них восемь в «приоритетном шортлисте». ФБК, в частности, предлагает ввести санкции в отношении миллиардера Романа Абрамовича и главы Минздрава Михаила Мурашко. В Кремле сегодня этот призыв назвали подтверждением статуса ФБК как иностранного агента.
Навальный был арестован 18 января по возвращении из Германии в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Согласно приговору по делу «Ив Роше» в 2015 г., Навальный получил 3,5 года условно.