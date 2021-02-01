США ответили на обвинения во вмешательстве во внутренние дела России

При этом Блинкен выразил «глубокую встревоженность» «жестоким разгоном» участников протестов в России, вышедших на митинг в поддержку Алексея Навального. Тот был арестован 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». При этом с задержали его 17 января, как только он прилетел в Россию из Берлина, где с 22 августа лечился от предполагаемого отравления боевым химическим веществом «Новичок». В тот же день американский Госдеп призвал российские власти отпустить его.