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США ответили на обвинения во вмешательстве во внутренние дела России

Ведомости

Утверждения России, что США вмешались в ее внутренние дела и спровоцировали протесты, не соответствуют действительности, заявил в интервью телеканалу NBC Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что недовольство граждан вызвано действиями правительства страны.

«Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это касается нас. Это о них. Это о правительстве. Это о разочаровании россиян коррупцией, автократией, и я думаю, им нужно смотреть внутрь, а не вовне», — сказал чиновник. 

При этом Блинкен выразил «глубокую встревоженность» «жестоким разгоном» участников протестов в России, вышедших на митинг в поддержку Алексея Навального. Тот был арестован 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». При этом с задержали его 17 января, как только он прилетел в Россию из Берлина, где с 22 августа лечился от предполагаемого отравления боевым химическим веществом «Новичок». В тот же день американский Госдеп призвал российские власти отпустить его.

Несогласованные акции в поддержку Навального состоялись в разных городах России 23 и 31 января. По данным организации «ОВД-Инфо», в первый день были задержаны более 4 тыс. человек в 125 городах страны, во второй — свыше 5,4 тыс. из 89 городов. При этом Кремль поддержал жесткие меры по отношению к некоторым митингующим, назвав их хулиганами и провокаторами.

Вчера Министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook опубликовало заявление, где обвинило США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны, «раскрутке фейков» и призывах к несанкционированным акциям через подконтрольные Вашингтону интернет-платформы. В ведомстве потребовали от американских властей прекратить подобные действия, назвав таковые частью стратегии сдерживания Москвы.

Ранее по теме: МИД заявил о вмешательстве США во внутренние дела России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных