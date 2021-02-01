США ответили на обвинения во вмешательстве во внутренние дела России
Утверждения России, что США вмешались в ее внутренние дела и спровоцировали протесты, не соответствуют действительности, заявил в интервью телеканалу NBC Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что недовольство граждан вызвано действиями правительства страны.
«Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это касается нас. Это о них. Это о правительстве. Это о разочаровании россиян коррупцией, автократией, и я думаю, им нужно смотреть внутрь, а не вовне», — сказал чиновник.
При этом Блинкен выразил «глубокую встревоженность» «жестоким разгоном» участников протестов в России, вышедших на митинг в поддержку Алексея Навального. Тот был арестован 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». При этом с задержали его 17 января, как только он прилетел в Россию из Берлина, где с 22 августа лечился от предполагаемого отравления боевым химическим веществом «Новичок». В тот же день американский Госдеп призвал российские власти отпустить его.
Несогласованные акции в поддержку Навального состоялись в разных городах России 23 и 31 января. По данным организации «ОВД-Инфо», в первый день были задержаны более 4 тыс. человек в 125 городах страны, во второй — свыше 5,4 тыс. из 89 городов. При этом Кремль поддержал жесткие меры по отношению к некоторым митингующим, назвав их хулиганами и провокаторами.
Вчера Министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook опубликовало заявление, где обвинило США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны, «раскрутке фейков» и призывах к несанкционированным акциям через подконтрольные Вашингтону интернет-платформы. В ведомстве потребовали от американских властей прекратить подобные действия, назвав таковые частью стратегии сдерживания Москвы.