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В бундестаге назвали неразумным призыв Франции остановить «Северный поток-2»

Ведомости

Требование МИД Франции прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2» в рамках санкционного давления на Россию, неразумно и неверно. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат от фракции «левые» Клаус Эрнст

«Призыв французского правительства остановить строительство "Северного потока — 2" неразумен и неверен. Остановка уже одобренного проекта отразится на немецких клиентах и налогоплательщиках», — сказал Эрнст (цитата по «Интерфакс»). По его словам, последнее возможно из-за более высоких цен на газ и с компенсационных выплат за инвестиции.

Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз должен усилить санкционное давление на Россию, включая меры против газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что текущих санкций на фоне ситуации вокруг ареста основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального «недостаточно». Однако в вопросе остановки строительства «Северного потока — 2», подчеркнул Бон, решающее слово остается за Германией, так как газопровод проходит по ее территории.

Навального арестовали 18 января по возвращении из Германии в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Он был задержан по прилету из Германии, где он проходил лечение, 17 января. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Согласно приговору по делу «Ив Роше», в 2015 г. Навальный получил 3,5 года условно. В поддержку основателя ФБК в Москве и крупных российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции протеста.

Ранее по теме: Песков ответил на призыв ФБК ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных