В бундестаге назвали неразумным призыв Франции остановить «Северный поток-2»

Навального арестовали 18 января по возвращении из Германии в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Он был задержан по прилету из Германии, где он проходил лечение, 17 января. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Согласно приговору по делу «Ив Роше», в 2015 г. Навальный получил 3,5 года условно. В поддержку основателя ФБК в Москве и крупных российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции протеста.