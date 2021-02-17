Россия отказала в визе кандидату на пост главы представительства NASA

Ранее агентство со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщало о том, что кандидат на должность руководителя представительства NASA в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов. При этом имя кандидата на должность руководителя представительства американского космического агентства в России собеседники не уточнили.