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Россия отказала в визе кандидату на пост главы представительства NASA

Ведомости

Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в стране в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Да, это был ответный шаг», — цитирует «РИА Новости» Рябкова. По его словам, российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолены.

Ранее агентство со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщало о том, что кандидат на должность руководителя представительства NASA в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов. При этом имя кандидата на должность руководителя представительства американского космического агентства в России собеседники не уточнили.

21 января также «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что представительства NASA в России могут сократить из-за снижения сотрудничества в рамках Международной космической станции (МКС).

Ранее по теме: СМИ сообщили о возможном сокращении представительств НАСА в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных