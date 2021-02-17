Россия отказала в визе кандидату на пост главы представительства NASA
Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в стране в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Да, это был ответный шаг», — цитирует «РИА Новости» Рябкова. По его словам, российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолены.
Ранее агентство со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщало о том, что кандидат на должность руководителя представительства NASA в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов. При этом имя кандидата на должность руководителя представительства американского космического агентства в России собеседники не уточнили.
21 января также «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что представительства NASA в России могут сократить из-за снижения сотрудничества в рамках Международной космической станции (МКС).