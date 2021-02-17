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Минюст назвал неправомерным требование ЕСПЧ об освобождении Навального

Ведомости

Министр юстиции России Константин Чуйченко охарактеризовал требование ЕСПЧ по освобождению основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального как неправомерное, передает ТАСС.

«Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — сказал министр журналистам.

Требование ЕСПЧ является заведомо неисполнимым в силу российского законодательства, подчеркнул Чуйченко.

«В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи», — отметил Чуйченко.

Ранее сегодня адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании ЕСПЧ освободить основателя ФБК. Данное решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. 

Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Ранее по теме: Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных