Минюст назвал неправомерным требование ЕСПЧ об освобождении Навального
Министр юстиции России Константин Чуйченко охарактеризовал требование ЕСПЧ по освобождению основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального как неправомерное, передает ТАСС.
«Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — сказал министр журналистам.
Требование ЕСПЧ является заведомо неисполнимым в силу российского законодательства, подчеркнул Чуйченко.
«В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи», — отметил Чуйченко.
Ранее сегодня адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании ЕСПЧ освободить основателя ФБК. Данное решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.