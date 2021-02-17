МИД назвал элементом давления на Россию требование ЕСПЧ освободить Навального

«Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали, но на фундаменте которой построены современные международные отношения. Когда они это все разрушат окончательно, на какой основе они будут жить? К чему они будут призывать? Не будет ли тогда поздно в том числе в плане общения с собственными гражданами? Ведь подобные решения не останутся не замеченными и гражданами тех же самых стран ЕС», — отметила представитель МИД.