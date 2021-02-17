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МИД назвал элементом давления на Россию требование ЕСПЧ освободить Навального

Ведомости

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела России и элементом давления на нее, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это решение как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказала она. Вдобавок представитель МИД охарактеризовала действия ЕСПЧ как «залп по международному праву», последствия которого тот пока не осознает.

Захарова заявила, что подобные шаги разрушают международно-правовую основу. Она также согласилась с мнением Минюста, подчеркнув, что требования ЕСПЧ являются «беспрецедентными», «абсурдными» и «ничтожными» с правовой точки зрения.

«Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали, но на фундаменте которой построены современные международные отношения. Когда они это все разрушат окончательно, на какой основе они будут жить? К чему они будут призывать? Не будет ли тогда поздно в том числе в плане общения с собственными гражданами? Ведь подобные решения не останутся не замеченными и гражданами тех же самых стран ЕС», — отметила представитель МИД.

17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании ЕСПЧ освободить основателя ФБК. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.

Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Его задержали на паспортном контроле. После этого 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, по решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима.

Ранее по теме: Минюст назвал неправомерным требование ЕСПЧ об освобождении Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных