МИД назвал элементом давления на Россию требование ЕСПЧ освободить Навального
Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела России и элементом давления на нее, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«Мы рассматриваем это решение как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказала она. Вдобавок представитель МИД охарактеризовала действия ЕСПЧ как «залп по международному праву», последствия которого тот пока не осознает.
Захарова заявила, что подобные шаги разрушают международно-правовую основу. Она также согласилась с мнением Минюста, подчеркнув, что требования ЕСПЧ являются «беспрецедентными», «абсурдными» и «ничтожными» с правовой точки зрения.
«Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали, но на фундаменте которой построены современные международные отношения. Когда они это все разрушат окончательно, на какой основе они будут жить? К чему они будут призывать? Не будет ли тогда поздно в том числе в плане общения с собственными гражданами? Ведь подобные решения не останутся не замеченными и гражданами тех же самых стран ЕС», — отметила представитель МИД.
17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании ЕСПЧ освободить основателя ФБК. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Его задержали на паспортном контроле. После этого 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, по решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима.