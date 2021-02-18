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Песков оценил идею наказывать за призыв к санкциям против России

Ведомости

Тема введения ответственности за призыв к санкциям против России является актуальной и будет обсуждаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать гражданства за подобные деяния. 

«Я не говорю о том, как следует наказывать за это: лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Накануне Михалков заявил о необходимости возвращения в российское законодательство нормы о лишении гражданства. По мнению кинодеятеля, подобная мера позволит избежать в стране «тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки, так сказать, в пространство страны».

31 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), основателем которого является Алексей Навальный, направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. В списке было 35 человек, включая миллиардера Романа Абрамовича и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее по теме: ФБК призвал Байдена ввести персональные санкции против ряда россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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