Песков оценил идею наказывать за призыв к санкциям против России
Тема введения ответственности за призыв к санкциям против России является актуальной и будет обсуждаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать гражданства за подобные деяния.
«Я не говорю о том, как следует наказывать за это: лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Накануне Михалков заявил о необходимости возвращения в российское законодательство нормы о лишении гражданства. По мнению кинодеятеля, подобная мера позволит избежать в стране «тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки, так сказать, в пространство страны».
31 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), основателем которого является Алексей Навальный, направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. В списке было 35 человек, включая миллиардера Романа Абрамовича и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.