Песков оценил идею наказывать за призыв к санкциям против России

«Я не говорю о том, как следует наказывать за это: лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).