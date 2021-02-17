Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России
Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков предложил вернуть в российское законодательство норму о лишении гражданства.
«Я, например, совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства», – сказал Михалков в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, это необходимо не для того, чтобы «истребить» инакомыслие или наказать людей, протестующих против беззакония, чиновничества и коррупции.
«Она есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны. А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой, ..."», – подчеркнул Михалков.
При внесении изменений в законодательство надо «абсолютно точно прописать, чтобы не было злоупотреблений». «Кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано», – объяснил он.
Реализация меры позволит избежать в России «тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки, так сказать, в пространство страны», отметил режиссер.