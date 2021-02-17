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Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

Ведомости

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков предложил вернуть в российское законодательство норму о лишении гражданства.

«Я, например, совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства», – сказал Михалков в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, это необходимо не для того, чтобы «истребить» инакомыслие или наказать людей, протестующих против беззакония, чиновничества и коррупции.

«Она есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны. А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой, ..."», – подчеркнул Михалков.

При внесении изменений в законодательство надо «абсолютно точно прописать, чтобы не было злоупотреблений». «Кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано», – объяснил он.

Реализация меры позволит избежать в России «тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки, так сказать, в пространство страны», отметил режиссер.

Ранее по теме: Наказание за призывы к санкциям против России может появиться в Уголовном кодексе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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