Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ в случае введения новых санкций
Москва асимметрично ответит Брюсселю в случае введения Евросоюзом новых санкций против России, заявил постоянный российский представитель при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно это называть как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», – сказал Чижов.
Он отметил, что Россия никогда не была инициатором разрыва отношений с Евросоюзом, так как ЕС остается для Москвы «партнером №1» в торгово-экономической сфере.
«Все, что в наших отношениях с Евросоюзом на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон», – подчеркнул постпред.
Ранее Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей». Позже в этот же день президент России Владимир Путин назвал санкции против РФ бесперспективными.