Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ в случае введения новых санкций

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно это называть как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», – сказал Чижов.