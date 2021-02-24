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Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ в случае введения новых санкций

Ведомости

Москва асимметрично ответит Брюсселю в случае введения Евросоюзом новых санкций против России, заявил постоянный российский представитель при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно это называть как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», – сказал Чижов.

Он отметил, что Россия никогда не была инициатором разрыва отношений с Евросоюзом, так как ЕС остается для Москвы «партнером №1» в торгово-экономической сфере.

«Все, что в наших отношениях с Евросоюзом на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон», – подчеркнул постпред.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей». Позже в этот же день президент России Владимир Путин назвал санкции против РФ бесперспективными.

Ранее по теме: СМИ сообщили о договоренностях глав МИД ЕС о расширении санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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