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Алиев анонсировал появление международного аэропорта в Карабахе до конца года

Ведомости

Баку начал строительство международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и введет его в эксплуатацию осенью этого года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Аэропорт [Физули] будет международным, взлетно-посадочная полоса (ВПП) будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые и грузовые. Хотим, чтобы это произошло ранней осенью.», сказал Алиев. По его словам, к этому сроку должны быть готовы полоса и системы навигации. Церемония закладки аэропорта состоялась в январе.

«Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в Шушу», — заявил Алиев. Он отметил, что всего на занятых после окончания войны с Арменией территориях Нагорного Карабаха Баку построит три аэропорта.

«Есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане. Зангилан станет важным логистическим центром», — пояснил Алиев. Он отметил, что темпы строительства зависят от скорости разминирования соответствующих территорий.

Ранее президент Алиев заявил, что Баку начал строительство железной дороги в рамках проекта транспортного коридора, который должен пройти через территорию Армении в Турцию. Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенной от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября 2020 г. Безопасность коридора обеспечат дислоцированные в Армении пограничники ФСБ России. В свою очередь Алиев пообещал дать Армении железнодорожный коридор в Россию и Иран через азербайджанскую территорию, недоступный с 1991 г.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших, обмен начался в середине декабря. Кроме того, Армения к началу того же месяца вывела свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернула Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР (в том числе, когда она была автономной областью в составе Азербайджанской ССР до 1991 г.).

Ранее по теме: Алиев объявил о начале строительства железнодорожного коридора через Армению в Турцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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