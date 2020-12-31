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Алиев объявил о начале строительства железнодорожного коридора через Армению в Турцию

Ведомости

Азербайджан начал строительство железной дороги в рамках проекта  транспортного коридора, который должен пройти через территорию Армении в Турцию, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«В ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, т.е. до границы с Арменией. ТЭО (технико-экономическое обоснование. — прим.ред.) проекта уже готовится. Я считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года», — сказал Алиев.

По словам азербайджанского лидера, до открытия этой железной дороги грузы будут доставляться до Горадиза по железной дороге, а оттуда через территорию Армении в Турцию — грузовыми автомобилями. «Я уверен, что мы уже можем начать поставки грузов из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахичевань и в обратном направлении», — сказал Алиев.

Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенной от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе. Нахичевань, в свою очередь, имеет небольшой участок границы с Турцией, на котором уже функционирует автомобильный мост через пограничную реку Аракс. Транспортный коридор через Армению будет находиться под охраной пограничников ФСБ России, с 1990-х гг. участвующих в охране границы страны с Турцией.

10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствие с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших. Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.

Ранее по теме: Азербайджан поставил вопрос о коридоре в Нахичевань

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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