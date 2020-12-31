Алиев объявил о начале строительства железнодорожного коридора через Армению в Турцию
Азербайджан начал строительство железной дороги в рамках проекта транспортного коридора, который должен пройти через территорию Армении в Турцию, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«В ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, т.е. до границы с Арменией. ТЭО (технико-экономическое обоснование. — прим.ред.) проекта уже готовится. Я считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года», — сказал Алиев.
По словам азербайджанского лидера, до открытия этой железной дороги грузы будут доставляться до Горадиза по железной дороге, а оттуда через территорию Армении в Турцию — грузовыми автомобилями. «Я уверен, что мы уже можем начать поставки грузов из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахичевань и в обратном направлении», — сказал Алиев.
Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделенной от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе. Нахичевань, в свою очередь, имеет небольшой участок границы с Турцией, на котором уже функционирует автомобильный мост через пограничную реку Аракс. Транспортный коридор через Армению будет находиться под охраной пограничников ФСБ России, с 1990-х гг. участвующих в охране границы страны с Турцией.
10 ноября 2020 г. боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратились. Это произошло в соответствие с соглашением между Арменией и Азербайджаном, заключенным при посредничестве России 9 ноября. Кроме прекращения огня договоренности подразумевали обмен пленными и телами погибших. Армения обязалась вывести свои войска из региона, а поддерживаемая ею Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть занятые ею в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. К 1 декабря эти территории вернулись под контроль Баку. Кроме того, за Азербайджаном остались районы на юге Карабаха и город Шуша в непосредственной близости от столицы НКР — Степанакерта.