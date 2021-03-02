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Песков назвал неполноценной работу ПАСЕ без России

Ведомости

Работа Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без России будет неполноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому в этом взаимодействии помимо нашей заинтересованности объективно должна быть заинтересованность всех других стран-участников», — сказал Песков.

Вчера глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее, если в отношении России будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава. По его словам, у Москвы нет союзников в ПАСЕ.

Комментируя это заявление, Песков отметил необходимость дальнейшей работы с «нашими визави», в том числе в рамках ПАСЕ, до тех пор, пока они сами не сделают невозможным взаимодействие и не откажутся от него. «Россия является убежденным сторонником диалога во всех областях, диалога в обсуждении самых острых проблем. Президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры», — объяснил он.

Ранее Толстой также говорил, что Россию могут попытаться исключить из Совета Европы из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным. Россия, по словам Толстова, готова к такому решению и будет действовать в зависимости от ситуации.

Ранее по теме: Толстой заявил об отсутствии у России союзников в Совете Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных