Песков назвал неполноценной работу ПАСЕ без России
Работа Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без России будет неполноценной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому в этом взаимодействии помимо нашей заинтересованности объективно должна быть заинтересованность всех других стран-участников», — сказал Песков.
Вчера глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее, если в отношении России будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава. По его словам, у Москвы нет союзников в ПАСЕ.
Комментируя это заявление, Песков отметил необходимость дальнейшей работы с «нашими визави», в том числе в рамках ПАСЕ, до тех пор, пока они сами не сделают невозможным взаимодействие и не откажутся от него. «Россия является убежденным сторонником диалога во всех областях, диалога в обсуждении самых острых проблем. Президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры», — объяснил он.
Ранее Толстой также говорил, что Россию могут попытаться исключить из Совета Европы из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным. Россия, по словам Толстова, готова к такому решению и будет действовать в зависимости от ситуации.