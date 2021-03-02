Песков назвал неполноценной работу ПАСЕ без России

Комментируя это заявление, Песков отметил необходимость дальнейшей работы с «нашими визави», в том числе в рамках ПАСЕ, до тех пор, пока они сами не сделают невозможным взаимодействие и не откажутся от него. «Россия является убежденным сторонником диалога во всех областях, диалога в обсуждении самых острых проблем. Президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры», — объяснил он.